أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-9-2023.. انخفاض في منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-9-2023 في منتصف التعاملات اليومية، انخفاضًا في الأسعار بقيمة 5 جنيهات وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون»، العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2195 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-9-2023

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-9-2023 في مصر بمنتصف التعاملات اليومية، وبينها أعيرة 18 و24 و21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات اليومية، بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين، انخفاضًا خلال منتصف التعاملات، وسجل 2195 جنيهًا للشراء بدلا من 2200 خلال التعاملات الصباحية، وهذا السعر قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد هو الأكثر انتشارًا للشراء في مصر خاصة الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في التعاملات الصباحية 2509 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية بدلا من 2514 جنيها خلال التعاملات الصباحية، ويعد الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في منتصف التعاملات بـ1881 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، بدلا من 1886 جنيها خلال بداية التعاملات الصباحية

سعر الجنيه الذهب

بجانب أسعار الذهب اليوم في مصر للمشغولات، جاء سعر الجنيه الذهب الذي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم بانخفاض قدرة 40 جنيه ليسجل 17 ألفًا و560 جنيه، بدلا من 17 ألف و 600 جنيه.