فيلم «The Nun 2» يتصدر الإيرادات.. و«Barbie» يتراجع إلى المركز الخامس

يتصدر فيلم الرعب «The Nun 2» قائمة الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، محققا إيرادات 7.7 مليون دولار، بينما وصل إجمالي ما حققه الفيلم على مستوى العالم لـ85 مليون دولار.

بينما جاء في المركز الثاني فيلم «The Equalizer 3» محققا 3.4 مليون دولار، ليتراجع فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3» من المركز الثاني إلى الثالث محققا إيرادات بلغت 2.5 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم «Barbie» يتراجع إلى المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية

وجاء فيلم «Jawan» في المركز الرابع بدلا من المركز الخامس، محققا إيرادات بلغت مليوني دولار، بينما وصل إجمالي ما حققه الفيلم في 4 أيام في السينمات المحلية لـ 7.5 مليون دولار، وتراجع فيلم «Barbie» إلى المركز الخامس في قائمة الإيرادات 1.9 مليون دولار، بعد ما حقق 620 مليون دولار، بينما وصل الإيرادات الكلية لـ مليار و402 مليون دولار، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023.