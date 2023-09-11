«الدفاع الروسية»: تدمير مركز قيادة ومستودع ذخيرة للجيش الأوكراني

أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من وحدات مجموعة قوات «الغرب» الروسية، على محور كوبيانسك، أفرادا ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستروفكا وسينكوفكا وكيسلوفكا وبيشانوي التابعة لمقاطعة خاركوف.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أن خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 80 عسكريًا، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر «دي- 30»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك» الروسية.

تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 103 للدفاع الإقليمي

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 103 للدفاع الإقليمي في منطقة تابايفكا في مقاطعة خاركوف».

وعلى محور خيرسون، ونتيجة لهجوم ناري نفذته القوات الروسية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد ما يصل إلى 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث سيارات ومدفع من طراز «دي- 30»، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية «بوكوفيل أيه دي» المضادة للطائرات دون طيار.