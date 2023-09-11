إتاحة صرف حلاوة المولد من المجمعات على بطاقة التموين بفارق نقاط الخبز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة صرف حلاوة المولد النبوي، من فروع المجمعات الاستهلاكية المتوافر فيها معلبات حلاوة المولد، والتي سيتم ضخها بدءا من غد الاثنين 12 سبتمبر، لأصحاب بطاقات التموين المتوافر لديهم فارق نقاط خبز من شهر أغسطس الماضي.

صف حلاوة المولد بفارق نقاط الخبز

وأكّدت وزارة التموين، أنَّ أصحاب بطاقات التموين الذين يستكملون حاليا صرف السلع التموينية حاليًا عن شهر سبتمبر الجاري، ومستحق لهم سلع بقيمة فارق نقاط الخبز المتوافرة لديهم نتيجة ترشيد استهلاك الخبز لشهر أغسطس الماضي، يمكنهم صرف حلاوة المولد بقيمة الفارق المتبقي، واستكمال الدفع نقدا في حال تخطي قيمة علبة المولد لقيمة السلع المتوافرة.

أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

وتضخ وزارة التموين، حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية من خلال شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة للوزارة، ويبدأ سعر الكيلو 85 جنيهًا، كالتالي:

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيهًا.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن كيلوجرام واحد بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيهًا.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلوجرام بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوجرامات بسعر 450 جنيهًا.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلوجرامات بسعر 750 جنيهًا.