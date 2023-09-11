«القدر لعب لعبته».. ثلاثي مصري يفلت من مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

لم تكن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، المقرر أن تستضيفه السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، ستمر مرور الكرام، حيث كانت هناك احتمالية لمواجهة 3 مصريين دفعة واحدة خلال فعاليات البطولة.

مواجهة محتملة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية

قرعة كأس العالم للأندية وضعت الأهلي في مواجهة محتملة ومتوقعة أمام اتحاد جدة السعودي، حال تخطي الأخير عقبة أوكلاند سيتي، حيث سيتواجه الفريقان حينها في دور الـ8 للعُرس العالمي.

القدر يمنع 3 مصريين من الظهور أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

ورغم قيادة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لفريق اتحاد جدة الموسم الماضي للتتويج بالدوري السعودي، إلا أن الثنائي لن يتواجد رفقة الفريق في مونديال الأندية.

حجازي الذي كان يحمل شارة قيادة اتحاد جدة الموسم المنقضي، وصال وجال ليقود دفاعات الفريق لتقديم موسم تاريخي، بات بعيدا عن المشاركة رفقة «العميد» الموسم الحالي، بعد خضوعه لجراحة الصليبي مؤخرا.

الأمر اختلف مع طارق حامد الذي كان آخر ظهور له بقميص اتحاد جدة خلال البطولة العربية، حيث رحل اللاعب لصفوف ضمك السعودي، بعدما تعاقد فريقه مع الثنائي العالمي فابينيو وكانتي لقيادة خط الوسط بدلا منه.

وبعد أن كان العالم يترقب التحاق محمد صلاح بنجوم العالم بالدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، أغلق ليفربول جميع الأبواب أمام بطل الدوري في المملكة، متمسكا ببقاء نجمه الأول في قلعة أنفيلد.

رحيل طارق حامد وإصابة أحمد حجازي وفشل ضم محمد صلاح، جعل اتحاد جدة يدخل الموسم الجديد بقائمة خالية من اللاعبين المصريين، بعد أن كانوا على أعتاب تسجيل ظهورا تاريخيا محتملا أمام الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي بكأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية، على حساب نظيره الوداد المغربي.