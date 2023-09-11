لو عايز تشتري شقة بتمويل من البنك الأهلي.. اعرف الشروط و«شوف المناسب»

يوفر البنك الأهلي برامج تمويل عقاري، ويمكن للعميل اللجوء إليها في حالة رغبته في الحصول على شقة من خلال مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل 5%-7%، ومتوسطي الدخل 8%، ومبادرة 3%.

ونرصد في السطور التالية، تفاصيل مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، بحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

مبادرة المركزي لتمويل محدودي الدخل 5%- 7%

- الدخل الشهرى، يحدد بحسب الإعلان المصدر من قبل صندوق التمويل العقارى مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

- لا يقل سن المقترض عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عامًا في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.

- المصريين المقيمين فقط.

- مدة العمل، تكون 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- مدة القرض، الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 20 سنة.

- قيمة الوحدة، تحدد من قبل صندوق التمويل العقارى بحسب الإعلان المصدر.

- الدفعة المقدمة تكون 20% كحد أدنى من إجمالى سعر الوحدة وبحد أقصى 50%.

- قيمة التمويل حتى 80% من إجمالي سعر الوحدة.

- نسبة عبء الدين، عدم تجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري من صافي دخل العميل بعد استبعاد كل الاستقطاعات السيادية.

- سعر الفائدة من 5 لـ7% متناقص.

مبادرة المركزى للتمويل العقاري متوسطي الدخل 8%

- الدخل الشهري، يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهرى 40 ألف جنيه للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة.

- ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكل الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب.

- المصريين المقيمين فقط.

- مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، أو 12 شهرا للموظفين ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط، 24 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- مدة القرض، الحد الأدنى 5 سنوات والأقصى 25 سنة.

- قيمة الوحدة، الحد الأقصى 2.5 مليون جنيه.

- وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل كافة المرافق.

- الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% من إجمالي قيمة الوحدة، أو 40% كحد أدنى ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط.

- قيمة التمويل، تصل إلى 80% من إجمالي قيمة الوحدة، وفقا للتقييم أيهما أقل أو تصل إلى 60% ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط، مع إمكانية منح تمويل مشترك.

- وديعة الصيانة، 10% كحد أقصى من سعر الوحدة على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة.

- نسبة عبء الدين، ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري 40 % من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، وبواقع 50% لكل التزامات العميل.

- سعر الفائدة 8% متناقص.

مبادرة 3% لمحدودي الدخل

- الدخل الشهرى، يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 آلاف جنيه للفرد، و8 آلاف جنيه للأسرة.

- أن لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكل الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عامًا في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

- المصريين المقيمين فقط.

- مدة العمل، 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- مدة القرض، الحد الأدنى 5 سنوات والأقصى 30 سنة.

- قيمة الوحدة، يحدد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر.

- الدفعة المقدمة، 10% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

- قيمة التمويل، حتى 90% من إجمالي قيمة الوحدة.

- وديعة الصيانة، 10% كحد أقصى من سعر الوحدة، على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة.

- نسبة عبء الدين، أن لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري 40% من صافى دخل العميل بعد استبعاد كل الاستقطاعات السيادية، بواقع 50% لالتزامات العميل.

- سعر الفائدة 3% متناقص.

الشروط اللازمة لمتوسطي الدخل 3%

- الدخل الشهرى، يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 13 ألف جنيه للفرد، و18 ألف جنيه للأسرة.

- أن لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكل الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عاما في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

- المصريين المقيمين فقط.

- مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، أو 12 شهرا للموظفين ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط، 12 شهرا لأصحاب الأعمال الحرة والمهن الحرة.

- مدة القرض، الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 30 سنة.

- قيمة الوحدة، الحد الاقصى 1,1 مليون جنيه بدفعة مقدمة %15 كحد أدنى، أو أكثر من 1,1 مليون جنيه وحتى 1,4 مليون جنيه كحد أقصى بدفعة مقدمة20%كحد أدنى.

- قيمة التمويل تصل إلى 85% من قيمة الوحدة أو 80%من قيمة الوحدة وفقا للتقييم أيهما أقل أو يصل إلى 60% ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط.

- وديعة الصيانة، 10% كحد أقصى من سعر الوحدة، على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة.

سعر الفائدة: 3% متناقص.