أفضل 5 شعارات أندية حول العالم.. مفاجأة في ترتيب الأهلي

لا يقل شعار الأندية أهمية عن طريقة لعبه أو عدد بطولاته، إذ يعد دائمًا دلالة على تاريخه وهويته، وقصة تحملها كل لافتة، ورغم المنافسة الشرسة بين أندية العالم، إلا أن الأهلي حجز مقعدًا في ترتيب الشعارات الأفضل للأندية.

صحيفة «فور فور تو»، وضعت تقييمًا لأفضل شعارات الأندية حول العالم، وكالعادة حجز الأهلي مكانًا متقدمًا في تلك القائمة، التي ضمت عمالقة أمثال بايرن ميونيخ وبرشلونة وروما إلى جانب الزمالك وأتلتيكو مدريد.

الأهلي «نادي القرن»

الأهلي حصد مركزًا مميزًا، إذ حل في المركز الخامس في الترتيب الذي وضعته الصحيفة البريطانية، وأشارت إلى أن وجود المارد الأحمر أمر بديهي فأي فريق يجرؤ على كتابة «نادي القرن» على شارته يستحق مكانًا في تلك القائمة: «تصميم كبير وجريء يجذب الانتباه».

الزمالك «القوس والسهم»

الصحيفة وضعت الزمالك ضمن قائمة طويلة من الشعارات الأفضل، ومنحته الترتيب رقم 99 حول العالم، في إشارة إلى أن الشعار القديم جرى تحديثه، والذي طان يحمل شعار مملكة مصر والسودان، بعدها قرر النادي اعتماد تصميمه الخاص، ليضع القوس والسهم.

بايرن ميونيخ ينافس مرتين

حصد بايرن ميونيخ ترتيبين في قائمة أفضل الشعارات، إذ ترى الصحيفة أن اللافتة التي كان يستخدمها العملاق البافاري عام 1860 أفضل من التي يعتمدها في الوقت الحالي، لتحصل القديمة على المركز الأول، فيما تأتي الجديدة في المركز الـ14.

ميلان في الصفوف الأولى

ووضعت الصحيفة في ترتيبها شعار نادي أبردين الأسكتلندي، في الصفوف الأولى من القائمة، وخلفه ميلان، ثم يأتي بعده أياكس الهولندي، كما رشحت شعار آرسنال لعام 1936 حتى عام 1949.

قصة شعار برشلونة

لم تغفل الصحيفة الحديث عن شعارات عمالقة أوروبا، بالتأكيد على أن برشلونة يستحق الوجود ضمن أفضل الشعارات، والذي يحمل قصة معبرة عن أسباب اختياره، إذ يحمل صورة صليب القديس جورج مخصص لقديس كاتالونيا الراعي، بينما ترمز الخطوط الحمراء الأربعة الموجودة على الخلفية الصفراء مخصصة للعلم الكتالوني، أما خطوط الأزرق والكلاريت هي البلوجرانا، وحصل على المركز الـ12.

«تاج» ريال مدريد

ريال مدريد يدخل السباق بالشعار اللافت الذي يملكه في الوقت الحالي، إذ أشارت الصحيفة إلى أن جميع الشعارات التي اعتمدها الفريق الملكي على مدار مسيرته الطويلة، كانت استثنائية وتحمل جزء من تاريخه، خاصة مع وضع «التاج»: «مناسب لحجم ريال مدريد».