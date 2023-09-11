رابط التسجيل لحجز ميعاد الكشف الطبي لطلاب جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان إجراءات التسجيل لإجراء الكشف الطبي للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام الجديد 2023-2024، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية في الجامعة.

ويسجل الطالب بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا، ويُحدد ميعاد للطالب بدءًا من 17 سبتمبر الجاري، لإجراء الكشف الطبي عليه في مقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى 3 بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي في حلوان.

تسجيل بيانات

يسجّل الطالب بياناته وهي الاسم والرقم القومي، والكلية، والنوع ثم تُطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة، ولن يُسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حاله تخلف الطالب عن الموعد يحجز موعدًا جديدًا من خلال الموقع.

مصروفات الكشف الطبي

يسدد الطالب مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي، وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي مطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.