موعد التقديم في كلية الحقوق جامعة الفيوم للطلاب الجدد والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الفيوم، في بيان لها، موعد تلقي أوراق الطلاب الجدد الذين تم ترشحيهم رسميًا من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، للالتحاق بالكلية، فضلًا عن الأوراق المطلوبة للتقديم، ومن المقرر أن تبدأ الكلية في استلام ملفات الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر المُقبل.

وقدّم الدكتور جمال محمدين حسان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، التهاني للطلاب الجدد، موجهًا بالالتزام بتقديم ملفاتهم مبكرًا لإنهاء إجراءات التحاقهم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عام جامعي موفق.

رابط الكشف الطبي جامعة الفيوم

ووجهت كلية الحقوق جامعة الفيوم، الطلاب والطالبات الجدد، بضرورة التسجيل للخضوع للكشف الطبي حتى يتم استلام ملفاتهم، وذلك من خلال تسجيل الكشف الطبي على المنصة الإلكترونية لجامعة الفيوم من خلال الضغط هنا.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بحقوق الفيوم

وتتمثل الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحقوق جامعة الفيوم في الآتي:

تقرير الكشف الطبي للطالب أو الطالبة.

استمارة الثانوية العامة أصل + 3 صور منها.

شهادة الميلاد كمبيوتر أصل + 3 صور منها، مدون بها الرقم الثلاثي للذكور.

7 صور شخصية مكتوب عليها الاسم رباعي والرقم القومي.

بطاقة الترشيح النهائية، وليست المبدئية.

3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

سداد المصروفات الدراسية بالكلية.

نموذج 2 جند للذكور.

بطاقة 6 جند للطلاب الذكور مواليد 2005 وما قبلها و7 جند للطلاب مواليد 2006 وما بعدها.

وأوضحت الكلية أنّه على الطلاب الذكور الذين تجاوز سنهم 21 عامًا في 1 أكتوبر 2023 التقدم لمنطقة التجنيد التابع لها لتحديد موقفه من التجنيد، فضلًا عن ضرورة الاحتفاظ بصورة من أوراقه قبل تقديمها لأنه لن يسترد أي من المستندات بعد تقديمها.

ما هي أقسام كلية الحقوق؟

وتضم أقسام كلية حقوق الفيوم العديد من الأقسام المتميزة التي يختار منها الطالب، وهي القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون المرافعات، والقانون الجنائي، والقانون العام، والقانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص، وقسم فلسفة القانون وتاريخه، والاقتصاد والمالية العامة