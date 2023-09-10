انطلاق البرنامج التدريبي الإفريقي لإدارة المياه الزراعية بالاستشعار عن بعد

انطلق البرنامج التدريبي الإقليمي الإفريقي، اليوم، بالقاهرة عن «المنصة الرقمية لإدارة المياه الزراعية من خلال الجمع بين التقنيات النووية المتقدمة وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد»، والتي تنظمه هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وافتتح البرنامج الدكتور شريف الجوهري المستشار الإعلامي للهيئة نيابة عن الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور مودوي مابيي الخبير الدولي للوكالة من دولة السنغال، والدكتور أحمد محمود حجازي أستاذ مساعد بمركز البحوث النووية، والمنسق الوطني للدورة التدريبية.

24 متدربا من الكوادر من 19 دولة إفريقية

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، مشاركة الدكتور يسري الشرقاوي من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والدكتور عماد الدين علي بابيكر من برنامج الغذاء العالمي.

وستعقد الدورة في الفترة من 10 حتى 21 سبتمبر 2023، وتشمل تدريب 24 متدربًا من 19 دولة إفريقية، وتشمل الدول المشاركة، ويتولى التدريب خبراء مصريين من الهيئة بالتعاون مع خبير دولي من دولة السنغال، ويشارك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطنطا والقاهرة والمنصورة والمنوفية ووزارة التعليم العالي.

التركيز على تقنية مستشعر نيوترون الأشعة الكونية

و صرح الدكتور أحمد حجازي المنسق الوطني للدورة بأن هذا البرنامج التدريبي المتخصص سيشمل التركيز على تقنية مستشعر نيوترون الأشعة الكونية (CRNS) والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتطوير منصة رقمية لإدارة المياه الزراعية.

وسيشمل البرنامج التدريبي تغطية الموضوعات الآتية التقنيات الرقمية الحديثة وأجهزة الاستشعار عن بعد للتطبيقات الزراعية واسعة النطاق، الاستشعار عن بعد وتطبيقه في إدارة المياه الزراعية، كيفية معالجة بيانات الصور الرقمية محليًا ودولياً، تقدير الكتلة الحيوية للمحاصيل باستخدام الاستشعار البصري والراداري عن بعد، الاحتياجات المائية للمحاصيل حسب البلد، الإجهاد المائي للمحاصيل والجفاف الهيدرولوجي (نقص هطول الأمطار)، والمعايرة على مستوى الدولة والتحقق من صحة نموذج التحويل باستخدام CRNS والاستشعار عن بعد.

استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد

صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، في كلمته، بأنّ الهيئة لديها خبرات متقدمة في مجال التقنيات المتقدمة في الزراعة واستصلاح وبحوث الأراضي، وكذلك إدارة المياه كما أنّ الهيئة ستحصل على أحدث الأجهزة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال تقدير أهم المحددات الأرضية في مجال الإنتاج الغذائي، وكذلك استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد خاصة المرتبطة بالأقمار الصناعية.

وسيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتيسيرها للدول الإفريقية من خلال الهيئة، كما يؤكد دورها المحوري في المنطقة الإفريقية للتعاون وتدريب الكوادر البشرية من الدول الإفريقية في جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ

صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا البرنامج الأقليمي يلقى أهمية كبرى للدول المشاركة حيث أن الزراعة هي عصب الاقتصاد لمعظم الدول الأفريقية كما أنه يأتي في ضوء مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والجفاف والزيادة السكانية، إضافة إلى التبعات الاقتصادية الدولية والتي تواجه معظم الدول الافريقية.