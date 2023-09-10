كيفية تقسيط مديونية فواتير المياه.. 4 خطوات بسيطة

يبحث عدد من المواطنين عن الخطوات والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجدولة قيمة مديونية استهلاك فاتورة المياه المتراكمة عليهم من خلال أقساط شهرية.

خطوات سداد مديونية المياه على أقساط شهرية

وتستعرض «الوطن» الخطوات والإجراءات التي يجب أن يقوم بها المشترك في حال رغبته سداد قيمة مديونية فاتورة استهلاك المياه المستحقة على أقساط شهرية.

المستندات المطلوبة لسداد مديونية المياه على أقساط شهرية

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها بـ«فيسبوك»، 5 مستندات يجب أن يقدمها المشتركون الراغبون في سداد قيمة مديونية فاتورة استهلاك المياه المستحقة على أقساط شهرية بجميع فروع خدمة العملاء بشركات المياه، وهي كالتالي:

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع

- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع

- نموذج طلب تقسيط مديونية

- آخر فاتورة تم سدادها من العميل

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل

الإجراءات المطلوبة لسداد مديونية المياه على أقساط شهرية

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن 4 إجراءات يجب أن يتبعها المشتركون حال رغبتهم في سداد قيمة مديونية فاتورة استهلاك المياه المستحقة على أقساط شهرية بجميع فروع خدمة العملاء بشركات المياه كالتالي:

- قيام العميل باستيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية

- سداد 25% من المديونية كدفعة مقدمة كحد أدنى

- تحرير العميل إقرار بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل تقسيط المحددة باللائحة

- إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية

مدة الحصول على خدمة سداد مديونية المياه على أقساط

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر المنشور، إلى أن المشترك يمكنه تقديم الطلب للحصول على خدمة سداد قيمة مديونية فاتورة استهلاك المياه المستحقة على أقساط شهرية بجميع مراكز خدمة العملاء بفروع شركات المياه، موضحة أن المدة الزمنية لتنفيذ الطلب والموافقة عليه يوم عمل واحد فقط، ويتم احتساب الرسوم وفقا للائحة التجارية بالشركة.