عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية.. وتحذيرات من الشبكة الوطنية للطوارئ

ضربت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عاصفة ترابية محملة بالأتربة في عدة مناطق بالمحافظة، أبرزها الطرق السريعة والصحراوية ومداخل المدينة ومدينة القنطرة شرق.

وانتشرت العاصفة شرق قناة السويس وعلى طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وطريق «الإسماعيلية - السويس»، بالتزامن مع العاصفة دانيال التي ضربت مدن مطروح والإسكندرية قبل ساعات قليلة.

عاصفة ترابية في الإسماعيلية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالإسماعيلية ومدن القناة، رفع حالة الطوارئ في كافة المراكز والمدن وعلى الطرق السريعة والصحراوية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء، قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعة المحددة وتهدئة السرعة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما ناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالقيادة أثناء نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في ذروة نشاط الرياح، لعدم تعريض حياتهم للخطر.

رفع حالة الطوارئ في مطروح والإسكندرية

وشهدت محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تزامناً مع العاصفة دانيال، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق.

وفي مطروح، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها لإزالة وسحب أي تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما قرر منع خروج رحلات اليخوت في الرحلات البحرية والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لتأمين الأعمدة الكهربائية، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

وفي الاسكندرية، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكلف «الشريف» بالمتابعة ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.