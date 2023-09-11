رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة دانيال بمطروح.. أمطار ورياح

شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار ونشاطا في حركة الرياح، وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لوصول العاصفة دانيال القادمة من ليبيا، من خلال نشر فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رفع تراكمات مياه الأمطار

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

تفعيل غرفة العمليات والأزمات

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور، خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي.

رفع حالة الطوارئ

ووجه رئيس المدينة إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على الأرقام 0464933158 / 0464935266.