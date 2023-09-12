تفاصيل أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض «أهلا مدارس» بالأقصر

تشهد شوارع الأقصر ازدحاما كبيرا من الأهالي لشراء مستلزمات العودة إلى المدارس، ويبحثون عن أحسن جودة وأقل الأسعار، وتتوفر في محال الأقصر التشكيلات المختلفة من المستلزمات بوفرة، بالإضافة إلى معرض «أهلا مدارس» الذي تقيمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حيث يوفر كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات كبيرة عن نظيرتها في المحال الأخرى.

لا تختلف عن العام الماضي كثيرا

وقال إبراهيم الضبعاوي، صاحب أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأحذية والحقائب المدرسية، لـ«للوطن»، إن الأسعار هذا العام لا تختلف عن العام الماضي كثيرا، وهناك ارتفاع طفيف في أسعار الحقائب المدرسية فقط، وتبدأ أسعار الحقائب المدرسية من 200 جنيه إلى 500 جنيه، حسب نوع الحقيبة وحجمها، أما الأحذية فتبدأ من 100 إلى 250 جنيها في أحذية الأطفال، أما في أحذية الكبار فتبدأ من 150 حتى 350 جنيها حسب النوع والجودة.

القميص المدرسي

وأشار يحيى محمد، صاحب محل ملابس، إلى أن أسعار القميص المدرسي تبدأ من 110 وحتى 190 جنيه، على حسب جودة القميص ومقاسه، والتيشرتات المدرسية تبدأ من 90 حتى 130 جنيها، والبنطلون الجينز يتراوح سعره من 150 حتى 220 جنيه حسب مقاسه، كما يبلغ سعر «الدريل» المدرسي للمرحلة الابتدائية في المتوسط 230 جنيها، والمرحلة الإعدادية 300 جنيه، وهناك عرض بنطلون رياضي مدرسي وتيشرت مدرسي للمدارس التجريبية بسعر 250 جنيها، وهو الأكثر مبيعا في المحل.

كثرة المعروض

كما تتوفر الأدوات المدرسية من أقلام وكراسات وكشاكيل وكذلك الزمزميات وعلب السندوتشات «لانش بوكس» والأدوات الهندسية بكثرة في العديد من المكتبات بشوارع الأقصر، وتتميز بانخفاض أسعارها هذا العام لكثرة المعروض واختلاف أنواعه، فتبدأ أسعار الزمزميات من 15 وحتى 90 جنيها، وعلبة السندوتشات «لانش بوكس» تتراوح أسعارها من 25 إلى 60 جنيها في المتوسط، أما سعر الكراسات تبدأ من 3 جنيهات وسعر الكشكول يبدأ من 6 جنيهات، والقلم الجاف يبدأ من 3 جنيهات والرصاص يبدأ من جنيها ونصف.

أهلا مدارس

وتنخفض الأسعار في معرض «أهلا مدارس» عن نظيرتها في المحال التجارية الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%، ويوفر معرض أهلا مدارس كافة المستلزمات المدرسية السلع المختلفة من الحقائب والأحذية المدرسية والزي المدرسي والأدوات الهندسية والكتابية وغيرها.

سيارات متنقلة لعرض سلع المعارض

وأكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن هذه معرض «أهلا مدارس» مستمر في عرض المستلزمات المدرسية حتى بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، كما أنه سيتم توفير سيارات متنقلة لعرض سلع معارض «أهلا مدارس» لتجوب المناطق المختلفة في المحافظة، لتوفير المستلزمات المدرسية للمناطق البعيدة لخدمة الأهالى في هذه المناطق.