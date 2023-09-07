وزير الشباب الأسبق يقترح إنشاء دور سينما بالمراكز والمدن الشبابية

قال الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب الأسبق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنّ وزارة الشباب والرياضة تمتلك ما يقرب من 250 ساحة شعبية، أُنشئت في عهد الرئيس عبد الناصر، يطلق عليها الآن مراكز الشباب، مشيرا إلى أنّ هذه الساحات تتراوح مساحاتها من 10 إلى 15 فدان.

مراكز الشباب تصلح لإقامة دور سينما

وأضاف خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية، أنّ هذه الساحات كان يوجد بها أنشطة مختلفة ثقافية وفنية وغيرها من أنشطة المسرح والموسيقى، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية أثرت عليها، رغم كونها تصلح الآن لاقامة دور سينما بها.

وتابع مقرر المحور المجتمعي، أنّ هناك أيضا المدن الشبابية، التي يمكن الاستفادة منها وتحويلها الى دور للسينما، لافتا إلى أنه يوجد ما يقرب من 15 مدينة شبابية، على غرار المدينة الشبابية الموجودة في أبو قير، والتي يتواجد بها قاعة سينما تضم 1000 كرسي، والقاعة مكيفة بالكامل، مؤكدا أن المدن الشبابية المتوفرة بتلك الامكانيات يمكن تحويلها فورا إلى مراكز ثقافية، ربما لا تستخدم بالشكل الأمثل، آخرها ما تم انشاؤه في شرم الشيخ على أعلى مستوى، والتي يمكن توظيفها أيضا من خلال التعاون بين الوزارات.