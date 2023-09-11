حالة الطقس غدا.. مائل للحرارة على القاهرة وسقوط أمطار بالوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، إذ متوقع أن يسود طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد غدا الثلاثاء، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

توقعات بسقوط أمطار غدا

كما يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

وتشير التوقعات إلى نشاط للرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أنحاء الجمهورية كالتالي:

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.