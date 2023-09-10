عضو التنسيقية: اتحاد الطلاب هو المنصة الرسمية الشرعية المعبرة عن الجامعات

قال المهندس محمود أبو خضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاتحادات الطلابية والأنشطة الجامعية لها دور كبير لا يمكن التغافل عنه، فاتحاد الطلاب هو المنصة الرسمية الشرعية التي تعبر عن صوت الجامعات وتمثلها بشكل رسمي، تعمل على ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية.

حقوق الإنسان والمواطنة

وأوضح «أبوخضرة» في لقاء على فضائية إكسترا لايف، أنه يجب تعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، كما تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية،

الاتحادات الطلابية

وأضاف أن هناك العديد ومن الإشكاليات المتعلقة بعمل الاتحادات الطلابية، ومنها أن العديد من طلاب الاتحادات والأنشطة الطلابية غير مؤهلين ويفتقدون المهارات الشخصية والقيادية، وعدم وجود أي محفزات حقيقية للطلاب المشاركين في الاتحادات والأنشطة الطلابية، وعدم وجود حماية أو دعم لهم مع أعضاء هيئة التدريس من حيث تعارض أوقات الأنشطة مع المحاضرات والسكاشن.