كيف نتعامل مع تقلبات الجو الناتجة عن العاصفة دانيال؟.. الأرصاد تجيب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وصول توابع العاصفة دانيال داخل الحدود المصرية، بدءًا من السواحل الغربية للبلاد والسلوم ومطروح والعلمين، متجهة نحو سيدي براني والإسكندرية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ومناطق من شمال الدلتا، وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

وبسبب الأضرار المحتمل حدوثها مع اجتياح تلك العواصف للبلاد، يتساءل المواطنون عن كيفية التعامل مع حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي سببتها العاصفة دانيال منذ صباح اليوم، وهو ما نقدمه لكم عبر السطور التالية.

كيف نتعامل مع العاصفة دانيال؟

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طرق التعامل مع حالات عدم الاستقرار التي خلفتها العاصفة دانيال في الأحوال الجوية، وهي كالتالي:

- متابعة النشرات الجوية بصورة يومية، وخاصة التحديثات التي تنشرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

- قيادة السيارات بهدوء تام، أثناء تساقط الأمطار، وأثناء انخفاض الرؤية الأفقية التي تسببها الرمال المثارة والأتربة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية أثناء تساقط الأمطار، وأي أشياء معدنية والمباني المتهالكة.

- أخذ الاحتياطات المناسبة للأحوال الجوية السائدة، قبل الخروج من البيت، وذلك يكون بناء على معرفة الحالة الجوية السائدة وقت الخروج.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.