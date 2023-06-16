حلمي بكر يعقد قرانه على طليقته.. والزوجة: لصالح طفلتنا الصغيرة

عقد الفنان حلمي بكر، قرانه على طليقته والدة ابنته، وذلك حسب تصريحات الزوجة سماح القرشي لـ«الوطن»، وتأكيدها أنها بالفعل عادت إلى زوجها، وتم عقد قرانهما من جديد، مشيرة إلى أن هذه الفكرة لم تكن وليدة اللحظة، لكن تم التخطيط لها منذ فترة، وذلك لصالح ابنتهما الطفلة الصغيرة لتعيش بين والديها.

وعاد حلمي بكر، لزوجته الأخيرة أم ابنته، وسط حضور المأذون والشهود، وابنتهما الصغيرة، بعد أن تخطيا عدة مشكلات كانت بينهما خلال السنوات الماضية، وانتهت بالصلح والعودة.

حلمي بكر ونقابة الموسيقيين

يذكر أن مصطفى كامل، أعطى منذ عدة أشهر كارنيه النقيب الشرفي لنقاية المهن الموسيقية للموسيقار حلمي بكر، تقديرا لقيمته الفنية الكبيرة.

أبرز ألحان الموسيقار حلمي بكر

ومن الجدير بالذكر، أن حلمي بكر واحد من أهم الملحنين في الوطن العربي، وأبرز أعماله، «هو ده وقته» مع محمد الحلو، «خلاص أرتحت وأديني قلبك» مع عبد الباسط حمودة، «ما تسألنيش وكده من أولها وبلا لعب عيال وإيش جاب لجاب وأنا ولا أنت مع سميرة سعيد»، و«أنا ناسية وفاكرة ومهما الأيام تعمل فينا» مع نجاة، «ماخترناش ونار الغيرة مع وردة»، وغيرها من الأغنيات.