«الموسيقيين» تعلق على أنباء إصابة حلمي بكر باكتئاب حاد: سنلبي كل رغباته

قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن الموسيقار الكبير حلمي بكر، يعد واحدًا من نجوم وعمالقة زمن الفن الجميل، ومحاط دائمًا بحب جمهوره وأصدقائه وتلاميذه، مشيرًا إلى أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يتواصل بشكل دائم مع «بكر» للاطمئنان عليه والوقوف على تطورات حالته الصحية.

وأشار حلمي عبدالباقي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه بعد تداول أنباء عن مرور حلمي بكر بحالة نفسية سيئة، ستقوم النقابة بالتواصل معه للاطمئنان عليه، والوقوف على أسباب حزنه وغضبه، وتلبية رغباته، وبالتأكيد هو يشعر بحب زملائه وأصدقائه له.

حلمي بكر مّر بأزمة صحية في يناير الماضي

وأوضح أن الفترة التي كان يتواجد بها حلمي بكر في أحد المستشفيات، كانت تصل إليه دعوات كل محبيه وجمهوره بالشفاء العاجل وسرعة تجاوز أزمته الصحية، وحرص عدد كبير من أصدقائه وأعضاء نقابة الموسيقيين على زياراته والتواجد بصحبته، وبالتأكيد هو يستحق كل هذا الحب باعتباره واحدًا من كبار أهل الفن.

حلمي بكر يجلس على كرسي متحرك

ومع بداية عام 2023 تعرض الموسيقار حلمي بكر، لأزمة صحية استدعت حجزه بإحدى المستشفيات، وحجزه بها عدة أيام حتى تحسنت حالته، وكان أول ظهور له بعد أزمته الصحية بنحو شهرين كانت في مارس الماضي خلال حضوره اجتماع خاص بنقابة الموسيقيين على كرسي متحرك.