حلمي بكر على كرسي متحرك في أول ظهور له بعد أزمته الصحية

ظهر الفنان الكبير حلمي بكر على كرسي متحرك، وذلك في أول ظهور بعد أزمته الصحية الأخيرة، التي حجز على أثرها بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وتواجد حلمي بكر باجتماع الجمعية العمومية لجميع مجالس الفروع بالأقاليم، لنقابة المهن الموسيقية، وذلك لعرض كافة المصروفات والايرادات.

تفاصيل الأزمة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وكان الموسيقار حلمي بكر قد تعرض لأزمة صحية استدعت احتجازه داخل أحد مستشفيات القاهرة خلال الأسابيع الماضية، حيث قضى بداخله 3 أسابيع كاملة إثر معاناته من قصور في الكلى تسبب في زيادة المياه بجسمه وقدميه.

حلمي بكر: محبة الجمهور ساهمت في تجاوزي لأزمتي الصحية

ومن جانبه، قال حلمي بكر لـ«الوطن» إن هذه المحنة الصحية أظهرت محبة الجمهور له، حيث كانت تصله دعواتهم أثناء وجوده بالمستشفى، ما كان له أبلغ الأثر في ارتفاع حالته المعنوية التي أسهمت في تجاوزه لهذه الأزمة الصحية بسلام.