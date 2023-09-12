حكيم يحتفل بنجاح أغنيته «واحد بس»: «أنا في حتة لوحدي واقف زي الأسد»

احتفل النجم حكيم بنجاح أغنيته الجديدة «واحد بس»، التي أطلقها مؤخرا عبر المنصات السمعية وقناته بـ«يوتيوب»، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حكيم يطلق أغنية «واحد بس»

كان حكيم قد نشر جزءا من الأغنية عبر صفحته بموقع «انستجرام» وعلق عليها قائلا: «مختلف عنكوا مش شبهكوا أنا في حتة لوحدي واقف زي الأسد».

كلمات أغنية «واحد بس»

أغنية واحد بس تقول كلماتها: «بس بس أنا واحد بس، تقيل ع الأرض خفيف ع القلب.. أنا أعوم ع الموج ولا عمرى أنذّل، اسمعوا واحد بس على اليوتيوب دلوقتي».