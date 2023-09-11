افتتاح استاد السلام بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. صور

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة وتطوير استاد محافظة القاهرة بحي السلام.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرةن أن افتتاح هذا الصرح الرياضي والاجتماعي يأتي متواكبًا مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنشآت الرياضية يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات.

خدمات رياضية

وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة.

وثمن محافظ القاهرة، جهود وزارة الشباب والرياضة في تطويره هذه المنشأة الرياضية التي تضاف إلى رصيد إنجازاتها المساندة والداعمة لأعمال تطوير منظومة الشـباب والرياضة بمحافظة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية بأكملها من إنشاءات ورفع كفاءة داخل مراكز الشباب والأندية لخدمة شبابنا الذين هم مستقبل مصر وأملها.

تجديد المرافق

وشملت أعمال تطوير الاستاد إحلال وتجديد شبكة المرافق الخاصة بالموقع بالكامل «كهرباء، مياه، صرف، غاز، تليفونات»، وإنشاء تراك نجيل صناعي حول ملعب كرة القدم، بالإضافة إلى إنشاء مبنى دار مناسبات، وملعب متعدد الأغراض، وملعب نجيل صناعي، وملعبي بادل تنس، ونادِ صحي (جيم) ومنطقة أطفال، كما تم تطوير السور بالكامل، واستاد كرة القدم والمنطقة المحيطة به، ورفع كفاءة حمام السباحة، وصالة الألعاب المتعددة، وتطوير جميع غرف اللاعبين بالاستاد، إلى جانب إعادة تخطيط وتنفيذ ممرات داخلية وأعمال اللاند سكيب.

شهد الحفل الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء إيهاب زهني، رئيس حي السلام أول، وعدد من قيادات المحافظة وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.