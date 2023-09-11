«القومي للمرأة» ينظم ورشا تدريبية في بني سويف ضمن مبادرة «أنت الحياة»

شارك المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، في فعاليات مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من قرى المحافظة آخرها اليوم الأحد بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا، والتي استهدفت تقديم خدمات طبية وأنشطة توعوية وثقافية ورياضية وترفيهية للمواطنين بمختلف الفئات العمرية، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التي تستهدف إلى جانب لتحسين جودة الحياة في القري والريف، بناء الإنسان المصري.

ورش تدريب حرفية لسيدات القرية.. و150 بطاقة رقم قومي مجانية

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة بني سويف، إن المجلس شارك بعدد من اللقاءات التوعوية عن التنشئة الأسرية، وورش تدريب حرفية عن اشغال الهاند ميد والديكوباج والإكسسوارات والخرز، بالإضافة إلى التعاون مع الأحوال المدنية في الانتقال الى القرية واستخراج 150 بطاقة رقم قومي مجانية.

مؤسسات وهيئات مشاركة في المبادرة

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات والمؤسسات منها: الهيئة العامة لتعليم الكبار، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومي للمرأة ووزارات: الصحة ، الثقافة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي وغيرها من المؤسسات التنموية والحكومية.

فعاليات مبادرة «أنت الحياة»

وشهد اليوم الأول من المبادرة حزمة من الفعاليات والأنشطة، والتي تتضمن العديد من الأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات.