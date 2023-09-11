تفاصيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة الوادي الجديد

انطلقت، أمس الأحد، إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكليات جامعة الوادي الجديد، حيث قام الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتفقد أعمال توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2023 -2024 داخل كلية الطب البشري لطلاب الخارجة وباريس للطلاب الجدد المقبولين بكلية التربية، وذلك بمقر كلية الطب بشارع جمال عبد الناصر بالخارجة.

واطمأن نواب رئيس الجامعة على حسن سير إجراءات توقيع الكشف، وتوافر كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتزام الطلاب بالتعليمات والإرشادات خلال فترة إجراء الكشف الطبي.

متابعة مستمرة للكشف الطبي الطلاب الجدد

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في تصريحات، أنه من الضروري المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي للطلاب، وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، موجهًا بتيسير العمل وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال إجراءات الكشف بلجنتي الكشف الطبي بالخارجة والداخلة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري، إلى أن لجان الكشف الطبى بالجامعة استعدت لاستقبال الطلاب الجدد بالعيادات الطبية المجهزة لتوقيع الكشف الطبي، والتي تم تزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية، مع توفير كل الإجراءات الاحترازية، حرصًا من إدارة الجامعة والكليات على سلامة الطلاب.

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة الوادي الجديد

ومن جانبه، أشار الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، لجامعة الوادى الجديد انطلقت أمس وتستمر حتى يوم الخميس 14 من سبتمبر الجاري، وفقاً للجدول المعلن للكشف الطبي لكافة الكليات، بلجنة الكشف الطبى بكلية الطب بالخارجة لطلاب الخارجة وباريس والطلاب الوافدين من خارج المحافظة ومكتب الجامعة بموط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

ووأوضح، أنه على الطلاب المتقدمين بضرورة إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية توقيع الكشف الطبي.