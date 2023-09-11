مخرج عرض «الخازن» بمهرجان المسرح العربي: ماجد الكدواني أيقونة الفن

نظمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة، مساء اليوم الاثنين، العرض المسرحي «الخازن» ضمن العروض المسرحية للطلاب المتخصصين داخل المسابقة الرسمية، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

وقال عبد الرحمن هريدي، طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالفرقة الرابعة قسم التمثيل والإخراج بالإسكندرية، ومخرج عرض «الخازن»، إنه شارك في الكثير من العروض منذ التحاقه بالمعهد، مشيرًا إلى أن مشاركته بالمهرجان هي الثانية له كمخرج.

وأضاف «هريدي»، أن عرض «الخازن» تدور أحداثه حول قضية فنتازيا، ويطرح العرض من خلاله سؤالا ماذا لو اختفى الضوء الساطع وماذا لو بعدت الشمس عن الأرض؟، ويناقش العرض أن الشمس تخلت عن الأرض وبعدت عنها حتى تتجمد بالكامل وتنهار، ومن خلال ذلك يتم مناقشة جميع القيم الإنسانية منذ أن كنا أطفالا ونحلم بها وصولًا إلى سن الكبر، وذلك لإبراز الأمل بين أبنائنا وأحبائنا، وإذا استمرينا في الاهتمام بالأشياء التافهة والجهل ستظل الشمس بعيدة عنا.

اختيار الممثلين على خشبة المسرح

وعن فكرة اختيار الممثلين على خشبة المسرح، قال «هريدي» إن اختيار الممثلين يأتي عن طريق الأبعاد الجسدية والأدائية والصوتية، وتأتي أيضا عن طريق المعرفة أكثر بكل شخص وما بداخله إصرار وحافز للوصول إلى النجاح وحلمه.

وعبر عن سعادته بمشاركته في دورة المهرجان الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، مشيرًا إلى إنه شرف له المشاركة في دورة تحمل اسم فنان كبير يعد أحد أيقونات السينما المصرية، موضحًا أنه شارك في العام الماضي بدورة الفنان محمد صبحي.

الدورة الرابعة لمهرجان المسرح العربي

وبدأت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان السبت الماضي، بعرض مسرحي «سقوط موسيقي»، وتستمر الفعاليات حتى الاثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام الذي سيُعقد بمسرح سيد درويش.

وتحمل الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي اسم الفنان ماجد الكدواني، وتُخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.