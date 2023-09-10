عزيز مرقة يكشف لـ«الوطن» عن استقراره بمصر: «ماشية بالسرعة اللي بتمناها»

يتواجد الفنان عزيز مرقة في مصر بشكل كبير الفترة الأخيرة وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن إقامته هنا هذه الفترة، وكشف عن هذا الأمر في ندوته الخاصة بجريدة الوطن.

عزيز مرقة يتحدث عن إقامته بمصر

وقال الفنان عزيز مرقة: «بالفعل مصر بالنسبة لى الانطلاقة وأبعث رسالة لأصحابي الشاميين أن يأتوا الى مصر فالموضوع ليس فقط حفلات فنية وجمهور ولكن هنا توجد بنية تحتية وخبرة وكل الوسائل التي تتمكن من خلالها توصيل الفن الخاص بك».

وتابع الفنان عزيز مرقة: «ولذلك فأنا في الوقت الحالي أرى نفسي داخل مصر اللي بتحسسني أنها ماشية بنفس السرعة اللي بتمناها».

يذكر أن الفنان عزيز مرقة أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ 31، والذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم هاني شاكر ومدحت صالح وأحمد جمال ومصطفى شوقي وسيمون وهشام عباس وعدد آخر من الفنانين.