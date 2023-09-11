أمطار غير مسبوقة في ليبيا منذ 40 سنة.. وتضامن واسع من أمريكا ودول الجوار

ذكرت الأرصاد الجوية الليبية أن ليبيا سجلت نحو 400 ملم من الأمطار في مناطق الجبل الأخضر لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية»، حيث تسببت العاصفة «دانيال» في غرق أحياء كاملة بسكانها، وتم إعلان مدينة درنة، شرق ليبيا، منطقة منكوبة.

تعليق السفارة الأمريكية في ليبيا

فيما أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا بياناً تعلن فيه التضامن مع ليبيا التي تعرضت لإعصار دانيال اليوم، مخلفة آلاف القتلى والمصابين وقالت السفارة الأمريكية: «قلوبنا مع الذين طالتهم الفيضانات الكارثية ونحن نتابع الوضع عن كثب».

تضامن جزائري تونسي مع ليبيا

في الوقت نفسه علقت الخارجية الجزائرية، على الحدث قائلة: «نعزي دولة ليبيا حكومة وشعباً، ونقف إلى جانب الأشقاء الليبيين لمدّهم بيد الدعم والمساندة»، كما أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتسخير كل الإمكانات لدعم ليبيا.

عاصفة شديدة تضرب ليبيا

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال»، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط، في الوقت الذي أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الحداد 3 أيام مع تنكيس الأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة.