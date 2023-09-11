مصرع أب وابنه في انقلاب «توك توك» على طريق وصلة جرزا بالفيوم

لقي أب وابنه مصرعهما مساء اليوم الإثنين، في حادث انقلاب «توك توك» على طريق وصلة جرزا المتفرع من طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

بلاغ بحادث انقلاب «توك توك»

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «توك توك» على طريق وصلة جرزا بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود جثتين.

مصرع أب وابنه بالحادث

وأسفر حادث انقلاب «توك توك» عن مصرع أب وابنه، وهما حمادة رمضان محمود 38 سنة، ونجله «يوسف» 4 سنوات، إثر إصابتهما بإصابات خطيرة جراء الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.