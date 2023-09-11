6 نصائح من الصحة لمرضى حساسية الصدر خلال العاصفة دانيال

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تأثير العاصفة دانيال، التي خلفت ورائها مجموعة من الظواهر الجوية، من أمطار ورياح، ولذا قدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مجموعة من النصائح؛ للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

نصائح للحماية من المضاعفات الناتجة عن التقلبات الجوية

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وازرة الصحة، أن على مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق في التنفس، أو مشكلات في الشعب الهوائية أن يتبعوا التعليمات التالية:

- تجنب الخروج من المنزل بقدر الإمكان، إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنازل، في ظل وجود العاصفة الترابية؛ تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأمكان المزدحمة.

- شرب كميات كبيرة من المياه، لا تقل عن 2 لتر في اليوم؛ لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح، ومحاولة مسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا للإرشادات الطبية.

ونوهت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية، على فيسبوك، بأنه في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية ضرورة استشارة الطبيب المختص.

العاصفة دانيال

تجدر الإشارة إلى أن عاصفة قوية اجتاحت العديد من دول العالم، وخلفت فيها كوارث وفيضانات وأمطار، كان آخرها دولة ليبيا، ثم انخفضت لتصل توابعها داخل الحدود المصرية صباح الاثنين، ويمتد تأثيرها بتساقط أمطار غزيرة على عدة مناطق من المدن المطلة على السواحل الشمالية، خاصة سيوة والإسكندرية ومطروح والعلمين والسلوم، بالإضافة إلى الرياح المثيرة للغبار والأتربة التي نتجت عنها.