الأرصاد: تلاشي آثار العاصفة دانيال بدءا من الخميس واستقرار الأجواء بمصر

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بقايا العاصفة دانيال بدأت تؤثر على مصر من خلال منخفض جوي بالصحراء الغربية يؤثر على طبقات الجو العليا، خاصة محافظة مطروح، حيث الأمطار الرعدية الغزيرة وسرعة الرياح التي تجاوزت الـ70 كم، واختفاء الرؤية، ومن المتوقع بدء هطول الأمطار بالإسكندرية والقاهرة، واستمرار نشاط الرياح خلال ساعات الليل حتى الصباح غدا الثلاثاء.

انخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية واستمرار الرياح

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، عن انخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية واستمرار الرياح، ومن المتوقع تحسن الأحوال الجوية تدريجيا منذ يوم الأربعاء، ومع يوم الخميس سيتلاشى المنخفض الجوي وتتحسن درجات الحرارة واستقرار بمعظم المحافظات.

وتابعت: «الأتربة والرياح مستمرة حتى غد وبالنسبة للأمطار ممكن أن تزيد شدتها على مناطق السلوم ومطروح وسيوة وتمتد حتى الإسكندرية، ومن المحتمل وصولها للقاهرة مساء الغد مع انخفاض درجات الحرارة درجتين».