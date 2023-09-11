الأرصاد: العاصفة دانيال لا تزال موجودة في المناطق الغربية لمصر

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال لاتزال موجودة في المناطق الغربية لمصر، وتصحبها أمطار على مدينة مطروح، موضحة أن محافظة الإسكندرية ستشهد في الساعات المقبلة سقوط أمطار.

تجمعات للأمطار

وقالت منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة cbc، إن الأمطار التي سقطت في بعض المناطق ومنها السلوم ومطروح كانت بين المتوسطة والغزيرة، ولا توجد أي تجمعات للأمطار.

محافظة الإسكندرية

وأوضحت أن الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية حتى الآن خفيفة ومتوسطة، ولا يوجد منها قلق، مؤكدة أن سرعة رياح العاصفة دانيال عالية للغاية، وشدة العاصفة كانت على الأراضي الليبية.