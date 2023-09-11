ظواهر متوقعة بعد وصول العاصفة دانيال إلى الإسكندرية والقاهرة.. اضطراب جوي

وصلت العاصفة دانيال السواحل الشمالية الغربية من البلاد، بعد أن غادرت ليبيا واليونان، وبدأ تأثيرها بتساقط أمطار غزيرة على عدة مناطق من المدن المطلة على السواحل الشمالية، وخاصة سيوة والإسكندرية ومطروح والعلمين والسلوم.

وتشهد البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، نتيجة تأثير العاصفة دانيال، وتتأثر بعدة ظواهر جوية تأتي على النحو التالي:

انخفاض درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع وصول العاصفة دنيال مصر ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق.

تساقط أمطار متفاوتة الشدة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن عدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تشهد غدا الثلاثاء، أمطارا متوسطة بنسبة 60% قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على فترات متقطعة، بينما تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة لأمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة بنسبة من 20 إلى 40%، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويستمر تساقط الأمطار الخفيفة ليوم الأربعاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتتقدم الرياح المثيرة للرمال والأتربة نحو القاهرة، وتنخفض على إثرها مستوى الرؤية الأفقية حيث تصل على القاهرة الكبرى 4000 متر والإسكندرية 500 متر، بحسب محطات الرصد التابعة لهيئة الأرصاد.

درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء أثناء العاصفة دانيال

وجاءت توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء أثناء العاصفة دانيال على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.