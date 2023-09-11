طارق الجنايني: «المتحدة» تعمل لصالح الفن.. وتدعم تنوع الإنتاج

أشاد المنتج طارق الجنايني بالتنوع الذي تشهده السوق الدرامية من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعمل دائما لصالح العمل الفني وتعطي المنتجين الفرصة للتعاون مع شتى المنصات والقنوات.

طارق الجنايني يشيد بتنوع السوق الذي حققته الشركة المتحدة

وقال المنتج طارق الجنايني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الشركة المتحدة تدعم تنوع المنتجين في إنتاجاتهم المختلفة؛ إذ قال: «أنا ومنتجين كتير بنشتغل مع الشركة المتحدة وبنقدم أعمال خاصة معهم وفي نفس الوقت نعمل مع شركات أخرى ومنصات إلكترونية داخل وخارج مصر، يعني أنا ليا أعمال مع الشركة المتحدة وليا أعمال مع منصة تانية خارج مصر».

وأكد الجنايني، أن الشركة المتحدة تبعد كل البعد عن احتكار المنتجين: «السوق مفتوحة تماما لكل اللي عايز يشتغل مع أي مكان يشتغل معاه».