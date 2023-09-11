طارق الجنايني: أشكر «المتحدة» على دعمها قطاع الدراما والسينما

قال المنتج طارق الجنايني، إنه يتوجه بالشكر والتقدير للشركة المتحدة على دعمها للدراما ومشكلاتها، لافتا إلى أن المتحدة في السوق وتعرف جيدا المكتسبات التي حققتها الدراما، وبالتالي تعمل جاهدة على مناقشة حلول المشكلات.

وأوضح الجنايني، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي إم سي»، أن اتحاد المنتجين اجتمع اليوم مع الدكتور أشرف زكي، ومسعد جودة، نقيب السينمائيين، برعاية المتحدة، لافتا إلى أن مصر هي الرائد في مجال الدراما والسينما على مستوى المنطقة.

وأشار المنتج طارق الجنايني، إلى أن صناعة الدراما والسينما في مصر تطورت بشكل كبير مؤخرا، وأصبحنا قادرين على منافسة أعمال عالمية، مضيفا «بدأنا كمنتجين العمل معا ووجدا الصورة الواحدة والمشكلات التي نعاني منها جميعا، والاختلافات بشكل عام تدور حول العمل الدرامي كاملا وليس بشكل فردي أو فئوي».