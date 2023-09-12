كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موعد بداية ونهاية معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في مدينة نصر بالقاهرة، الذي يقام داخل صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

موعد بداية ونهاية معرض «أهلا مدارس»

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقا لاتفاقها مع الاتحاد العام للغرف التجارية بمختلف شعبه، إلى بدء معرض «أهلا مدارس» الرئيسي يوم 15 سبتمبر الجاري، وانتهاؤه يوم 29 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التموين، على أن معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في القاهرة أو معارض المحافظات، التي أقيمت بالفعل، تشهد وجود تخفيضات في أسعار الزي المدرسي والتيشرتات والبناطيل للطلاب لجميع المراحل العمرية، للتخفيف عن أولياء الأمور من رواد المعرض، وأشارت إلى توافر من 3 إلى 5 معارض لـ«أهلا مدارس» في كل محافظة، في الأماكن التي تحددها المحافظات.

افتتاح معرض «أهلا مدارس» بالقاهرة

ومن المقرر أن يفتتح وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في مدينة نصر بمشاركة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قبل فتح المعرض أمام الجمهور، نهاية الأسبوع الجاري.

ويطرح العارضون المشاركون في المعرض، جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي، من أدوات وكتب وزي مدرسي وأحذية وشنط، وكل ما يحتاجه الطالب طوال السنة.