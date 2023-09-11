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أشرف زكي: «المتحدة» سمحت للمنتجين العاملين معها بالتعاون مع منصات أخرى

كتب:

ياسمين محمود
11:51 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
أشرف زكي

أشرف زكي

أشاد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في سوق الدراما دون اللجوء إلى سياسة الاحتكار.  

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتحدة أحدثت نقلة كبيرة ملحوظة وجيدة في سوق الدراما، وفتحت المجال أمام المنتجين العمل بأريحية تحت مظلتها، والدليل على ذلك أنها سمحت للجميع بالعمل معها ومع منصات أخرى في الوقت نفسه.

أشرف زكي: المتحدة تعاونت مع المنتجين دون فرض أي سياسات احتكارية

وتابع: «الشركة المتحدة تعاونت مع المنتجين دون فرض أي سياسات احتكارية، وهذا فكر جديد ومتنوع يُحسب للمتحدة في سوق الدراما».

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