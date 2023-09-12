واشنطن: ننسق مع ليبيا لتقديم المساعدات الضرورية جراء الفيضانات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تقوم بالتنسيق مع ليبيا لتقديم المساعدات الضرورية، جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

المشير حفتر يقدم شكره لمصر لتقديمها مساعدات عاجلة لمواجهة آثار السيول

وكان القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، تقدم في وقت سابق، بشكره لمصر وعدة دول عربية، على استجابتهم السريعة بتقديمهم مساعدات عاجلة لمواجهة آثار السيول الناجمة عن «عاصفة دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية.

وقال المشير خليفة حفتر في كلمة مساء أمس الاثنين، إن مصر والإمارات وتونس والأردن، وفروا مساعدات عاجلة لمواجهة آثار السيول الناجمة عن «عاصفة دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية، مشيرا إلى إرسال «القاهرة» فرق إنقاذ وأطباء، وفقا لما ذكرته «بواية الوسط» الليبية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه في وقت سابق، بدعم الأشقاء الليبيين بالكامل في جميع النواحي على خلفية «عاصفة دانيال».

حفتر: مقتل وإصابة الآلاف نتيجة الفيضانات

وأضاف المشير خليفة حفتر، أن الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد، أدت لمقتل وإصابة الآلاف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال في وقت سابق، إن هناك عددا كبيرا من الضحايا والمفقودين في شرق البلاد جراء السيول الناجمة عن العاصفة دانيال، مشيرا في مؤتمر صحفي، إلى أن هناك ما بين 5 آلاف و6 آلاف مفقود في مدينة درنة شرق البلاد، والعدد قابل للزيادة بشكل كبير جدا.

وأضاف اللواء المسماري، أن هناك أكثر من 35 قتيلا في بقية مناطق شرق ليبيا بينهم أجانب، مشيرا إلى أن جميع جسور مدينة درنة شرق البلاد، انهارت، كما جرفت المياه أحياء بأكملها إلى البحر.

وكانت مصادر طبية ليبية، قالت في وقت سابق، إن نحو 2800 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب «عاصفة دانيال»، فيما أشارت غرفة الأزمة بجمعية «الهلال الأحمر» الليبية، إلى أن عدد العالقين في المناطق المنكوبة وصل 7 آلاف عائلة إضافة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».