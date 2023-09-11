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ليبيا تعلن العثور على عشرات الجثث في درنة وفقدان 7 آلاف شخص

كتب:

عمرو حسني
11:47 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
تأثير العاصفة دانيال في ليبيا

تأثير العاصفة دانيال في ليبيا

كشفت فرق الإنقاذ في مدينة درنة ليبيا، اليوم الاثنين، عن العثور على عشرات الجثث التي جرفتها السيول تجاه مخازن ميناء درنة، شرقي البلاد، نتيجة العاصفة «دانيال»، التي ضربت مناطق واسعة شرق ليبيا.

الهلال الأحمر يسجل 7000 مفقود

وأشارت غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي، فرع بنغازي، إلى نزوح نزوح نحو 20 ألف عائلة ليبية من مدينة درنة، مشيرة إلى أن المفقودين حتى الآن حوالي 7 آلاف شخص.

37 سيارة إسعاف جديدة للمساعدة

في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، مالك مرسيط، في تصريحات صحفية قبل قليل، أنه تم إرسال 37 سيارة إسعاف للمساعدة في جهود توفير الرعاية الصحية للناجين من العاصفة دانيال.

وقال إن المركز أرسل يوم أمس قافلة طبية قوامها أكثر من 20 سيارة إسعاف تضم كامل التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى عدد من فرق الإنقاذ للمساهمة في عمليات الإنقاذ وتقديم خدمات الاسعاف الطارئة.

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