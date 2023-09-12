24 غارة روسية على تجمعات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك بخاركيف

شن سلاح الجو التابع لمجموعة قوات «زاباد» الروسية 24 غارة على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك في خاركيف، شرقي أوكرانيا، وفقا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي للمجموعة سيرجي زيبينسكي، اليوم الثلاثاء.

وأشار زيبينسكي، في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن القوات الروسية صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جوًا في أوكرانيا في اتجاه بيريستوفي على محور كوبيانسك، مضيفا أن إجمالي الخسائر الأوكرانية، بلغت فصيلتين من القوة البشرية ودبابة «تي 72».

مسيرة تلقي متفجرات في مدينة ريلسك الروسية

وفي وقت سابق، ألقت مسيرة أوكرانية جهازا متفجرا في مدينة ريلسك بكورسك الروسية، دون وقوع أي وفيات، وفقا لما أعلنه رومان ستاروفويت حاكم المقاطعة الروسية الواقعة غربي البلاد.

وأشار ستاروفويت، عبر «تليجرام»، إلى تضرر واجهتين لمبنيين وتم كسر الزجاج في عدة نوافذ على شارع لينين.

من جانبها، نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن مصادر، قولها إن وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتين أوصتا الرئيس جو بايدن بالموافقة على إرسال صواريخ«أتاكمز» بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وأنظمة «أتاكمز» للصواريخ التكتيكية العسكرية يمكنها التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات. وفي وقت سابق، كشف 4 مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن تقترب من الموافقة على إمداد أوكرانيا بشحنة صواريخ بعيدة المدى مسلحة بقنابل عنقودية.

وفي سياق متصل، يخطط حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لإطلاق أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة، ستحمل اسم «المٌدافع الصامد» في فبراير ومارس 2024 لمحاكاة صد هجوم روسي موجه ضد إحدى دول التكتل العسكري، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية

وأشارت فاينانشيال تايمز، إلى أن «المٌدافع الصامد» ستعقد في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق «لاتفيا-ليتوانيا-إستونيا»، مضيفة أن حلف «الناتو» يعتبر المناورات جزءا أساسيا من إظهار استعداده للحرب.

ما لا يقل عن 41 ألف جندي سيشاركون في «المٌدافع الصامد»

ومن المخطط استخدام بيانات جغرافية حقيقية لإنشاء سيناريوهات أكثر واقعية لمناورات «المٌدافع الصامد» ومحاكاة المعارك مع روسيا، فيما سيشارك بها ما لا يقل عن 41 ألف جندي، وأكثر من 50 سفينة وسيتم تنفيذ نحو 500-700 طلعة جوية.

وستشارك السويد في المناورات «المٌدافع الصامد». وأمس الاثنين، بدأت الولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة مع أرمينيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، وصف رئيس نيكاراجوا، دانييل أورتيجا، تنظيم الانتخابات بروسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بأنها كانت بدون عيوب، مضيفا في رسالة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

اقتصاديا، قال رئيس الشركة الحكومية للطاقة النووية «روساتوم» الروسية، أليكسي ليخاتشوف، إن المؤسسة اتفقت مع عدد من الدول على تكرار نموذج مشروع محطة الطاقة النووية «أكويو» التركية، حيث يكون المطور مالكًا للمحطة النووية ويبيع الكهرباء منها للعميل.