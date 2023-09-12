تخفيضات بنسبة 25% على الكتب الخارجية بمعارض «أهلا مدارس»

تخفيضات كبيرة تشهدها معارض «أهلا مدارس» المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تقام سنويا تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تضم المعارض كل مستلزمات المدارس التي تهتم بشرائها حاليا جميع الأسر المصرية، خاصة من لديهم أبناء في المراحل الدراسية المختلفة، منها الكتب الخارجية.

تخفيضات كبيرة على الكتب الخارجية بمعرض أهلا مدارس

ونظرا لارتفاع أسعار الكتب الخارجية في المكتبات الخاصة بالأسواق المختلفة، حرصت وزارة التموين من خلال معارض أهلا مدارس، على عمل تخفيضات تصل لـ25% على جميع الكتب الخارجية للسنوات الدراسية المختلفة، كما تشمل هذه التخفيضات جميع الأدوات المدرسية والزي المدرسي «اليونيفورم» الخاص بالمراحل الدراسية المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء الحياتية على كاهل المواطنين.

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية في المكتبات

اختلفت أسعار الكتب الخارجية لمرحلة الابتدائية بين سنة دراسية وأخرى في المكتبات الخاصة، وفقًا لنوع الكتاب الخارجي.

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي

- دراسات بـ126 جنيهًا.

- عربي بـ136 جنيهًا.

- رياضة بـ130 جنيهًا.

- علوم بـ124 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي

- علوم بـ130 جنيهًا.

- دراسات بـ130 جنيهًا.

- رياضة بـ132 جنيهًا.

- عربي بـ138 جنيهًا.

- جيم إنجليزي بـ137 جنيهًا.

- المعاصر إنجليزي بـ137 جنيهًا.

- كتاب bit by bit إنجليزي بـ136 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي

- دراسات بـ139 جنيهًا.

- رياضة بـ130 جنيهًا.

- عربي بـ139 جنيهًا.

- علوم بـ130 جنيهًا.

- جيم إنجليزي بـ138 جنيهًا.

- سعر كتاب المعاصر إنجليزي بـ130 جنيها.