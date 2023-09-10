أسعار الكتب الخارجية 2024 للابتدائية والإعدادية

20 يوما تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يدفع أولياء الأمور للبحث عن أسعار الكتب الخارجية 2024 لجميع المراحل الدراسية للتعليم الأساسي استعدادا للدراسة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الكتب الخارجية 2024 في سوق الأزبكية، على هذا النحو:

أسعار الكتب الخارجية 2024

حدد سوق الأزبكية أسعار الكتب الخارجية 2024 حسب الصف الدراسي ونوع السلسة ومدى شهرتها، فضلا عن جودتها، وجاءت كما يلي.

كتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي

– دراسات 50 - 49 جنيهًا.

– عربي 65 - 60 جنيهًا.

– رياضة 75- 72 جنيهًا.

– علوم 65 -60 جنيهًا.

الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي

– علوم 65 -55 جنيهًا.

– دراسات 55 - 65 جنيهًا.

– رياضة 65 - 60 جنيهًا.

– عربي 55 - 65 جنيهًا.

– إنجليزي 75 - 69 جنيهًا.

الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي

– دراسات 65- 60 جنيهًا.

– رياضة 65 - 60 جنيهًا.

– عربي 55 - 56 جنيهًا.

– علوم 50- 65 جنيهًا.

– إنجليزي 75- 70 جنيهًا.

الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي

- اللغة العربية: 70 - 65 جنيهًا.

- العلوم: 70 - 60 جنيهًا.

- الرياضيات: 85 - 75 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية :65 - 60 جنيه.

الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي

- الدراسات الاجتماعية: 65 - 70 جنيهًا.

- اللغة العربية: 70 - 75 جنيهًا.

- الرياضيات: 70 - 75 جنيهًا.

- العلوم: 65 - 75 جنيهًا.

الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي

- اللغة العربية: 75 - 80 جنيهًا.

- الرياضيات: 75 - 80 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية: 65 جنيهًا.

- العلوم: 65 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية: 75 جنيهًا.