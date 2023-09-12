مصرع طفل غرقا في ترعة بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا في مجري مائي في مركز دار السلام بسوهاج، بعد أنّ انزلقت قدماه به أمام منزله.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام، بوصول الطفل «مروان ج م ا» 7 سنوات جثة هامدة بعد تعرضه للغرق.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويه، أفاد والده المدعو «جمال م ا م» 31 عامًا، عامل ومقيم بذات الناحية، أنه في أثناء لهو نجله على حافة مجرى مائي مار أمام منزله، انزلقت قدماه وسقط به، مما أدى لغرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

و بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أنّ سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.