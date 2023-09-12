«الأوقاف» تعلن تخصيص 30 مليون جنيه مساعدات لليبيا والمغرب وسلوفينيا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تخصيص 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية للأشقاء في المغرب وليبيا.

مساعدات وزارة الأوقاف المصرية

وتابعت «الأوقاف»، أنه تم تخصيص 10 ملايين لمساعدة الأشقاء في ليبيا، بعد العاصفة دانيال، ومثلها موجهة لأشقائنا في دولة المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها، ومثلها لدولة سلوفينيا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة، سائلين الله (عز وجل) أن يفرج الكرب عن المكروبين جميعًا، وأن يحفظنا وإياهم من كل مكروه وسوء.

وضع مخرجات مؤتمر المناخ محل التنفيذ

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها منذ قليل، أنه قد آن الأوان لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موضع التنفيذ، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها المدمرة التي أخذت تضرب بشراسة مناطق واسعة من الكرة الأرضية وتهدد كثيرًا من دول المعمورة تهديدًا غير مسبوق، ما يجعل مواجهة آثار التغيرات المناخية والعمل على الحد من تعدياتها والعوامل المؤثرة في ذلك واجبًا حتميًّا، على الجميع أن يتعاونوا فيه، وبخاصة الدول الكبرى ذات التأثير الكبير في العوامل المؤثرة في ذلك.