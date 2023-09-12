العاصفة دانيال في ليبيا.. ارتفاع أعداد الضحايا واختفاء مناطق بـ«درنة»

ضربت العاصفة دانيال شمال شرق ليبيا، أمس الاثنين، وأسفرت عن وفاة 2800 شخص، وفقد الآلاف، إذ غمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

العاصفة دانيال تخفي مناطق كاملة داخل المياه

وذكر أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن العاصفة دانيال تسببت في هطول أمطار غزيرة، ما تسببت في اختفاء مناطق كاملة في مدينة درنة، التي تضم آلاف المواطنين داخل المياه، وفرضت الحكومة حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا لمدة يومين.

وذكرت التقارير أن الأمطار الغزيرة نتيجة إعصار دانيال خلفت مئات القتلى، فيما لايزال العشرات في عدد المفقودين بجانب إلى إجلاء وتشرد المئات، وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، حتى باتت درنة التي يقطنها نحو 200 ألف نسمة منطقة منكوبة جراء فيضانات ليبيا.

تساقط أمطار لم تشهدها ليبيا من أكثر من 4 عقود

ووصلت كمية تساقط الأمطار 400 مليمتر في مناطق الجبل الأخضر، وهي كمية لم تسجلها منذ أكثر من 4 عقود، كما جرفت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات سكان مدن البيضاء وسوسة والمرج وطبرق، وكل مدن الساحل الشرقي وصولاً إلى بنغازي.

وفى سياق متصل، اتخذت حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع طارئ العديد من الإجراءات، من بينها إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الإعلام، ودعت إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية، ووجهت بتحول أموال لكل البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد.