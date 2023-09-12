طرح حلوى المولد النبوي بتخفيضات تصل لـ30%.. «العلبة بـ85 جنيها»

قال اللواء علي أشرف، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إنه جرى العمل على إنتاج حلوى المولد النبوي، وبدأ طرح منتجات المولد بأسعار مخفضة منذ أمس، وهناك حوالي 15 معرضًا تابع للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى في محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى جميع فروع شركات الجملة والسلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف «أشرف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى، أنّ جودة المنتجات على أعلى مستوى، ووزارة التموين تراعي فئات محدودي الدخل، لذلك تطرح منتجات متميزة للغاية بأسعار معتدلة جدًا ومخفضة بنسبة لا تقل عن 25% أو 30%، مشيرًا إلى أن التخفضيات على حلوى المولد مستمرة حتى 29 سبتمبر، أي بعد انتهاء المولد النبوي بيومين.

استغلال «أهلا مدارس» لعرض حلوى المولد

وتابع أنه جرى تسليم كميات كبيرة من منتجات حلوى المولد النبوي، وجاري الآن توزيعها على كل المحافظات بتوجيهات وزير التموين وبمشاركة جميع الشركات في المعارض التي تقيمها الغرف التجارية، وعلى رأسها المعرض الرئيسي الذي سيقام في أرض المعارض بمدينة نصر «أهلا مدارس» في الفترة من 14 حتى 29 سبتمبر، إذ سيتم استغلاله لعرض حلوى المولد النبوي أيضا.

«التموين» توفر كل السلع للمواطنين

وتابع: «سنشارك ونطرح كل أنواع السلع التي ستكون متوفرة للمواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي غير هذه المناسبة، ووزارة التموين حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين على مدار العام خاصة في المناسبات الدينية، وإقامة معرض «أهلا مدارس» في بداية العام الدراسي يأتي تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي»، مشيرًا إلى أنه لا توجد كمية محددة للمواطن، وبدأ بالفعل إنتاج كمية تبلغ 25 طنًا قابلة للزيادة حسب احتياجات السوق، وعلبة حلوى المولد الكيلو تبدأ من 85 جنيهًا وتضم 13 صنفًا.