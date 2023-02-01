«نتائج وأجندات 2023» تشهد انتعاشا.. و«تجار الفجالة»: تبدأ من 20 جنيها

سجلت صناعة المطبوعات الورقية، انتعاشا موسميا مطلع العام الجاري، بحسب ما كشفه تجار ومنتجون لـ«الوطن»، مشيرين إلى أن مبيعات الـ«الأجندات» و«نتائج الحائط» حققت نموا ملحوظا، في وقتٍ شهدت سوق الفجالة إقبالاً كبيراً على الشراء؛ إذ تراوحت أسعارها بين 20 و40 جنيها.

إختلاف أسعار النتائج الورقية والاجندات من مكان الي أخر

وقال تجار وأعضاء الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك العديد من أنواع الورق المستخدم في طباعة النتائج الميلادية والأجندات وبلوكات الحائط، لذلك تتراوح الأسعار حسب كل نوع باختلاف خامته، والمنطقة التي تطرح منتجاتها؛ إذ تختلف الأسعار في المكتبات وسوق الجملة التي من المفترض أن تكون أقل سعرا، ولكن هذا العام تقاربت أسعارها من مثيلتها في المكتبات الخاصة، التي وصل سعر النتيجة الورقية بها إلى 30 جنيها.

2023 تشهد إقبالا شديدا

وأضاف أحمد يوسف، أحد تجار منطقة الفجالة، أن النتائج الورقية والأجندات لعام 2023 شهدت أسعارا مناسبة لجميع المواطنين، مثلما تصل اسعارها كل عام، وبالتالي يستطيع المواطن شراء ما يحتاجة للعام الجديد، وذلك تبين من خلال الإقبال الشديد الذي شهدته الأسواق المصرية مع نهاية العام الماضي، وبداية 2023.

وأكد «يوسف» أن الاقبال هذا العام على شراء الأجندات والنتائج الورقية تتقارب نسبته النسبة التي سجلتها الأعوام الماضية، وتراوحت أسعار النتيجة الورقية كبيرة الحجم من 20 إلى 40 جنيها، والحجم الصغير يبدأ من 25 إلى 30 جنيها.

وأشار إلى أن الأجندات يبدأ سعرها في 2023 من 40 جنيها ويصل إلى 50، بالإضافة إلى «وراقة المكتب»، التي تتراوح أسعارها من 60 إلى 65 جنيها، وهي أسعار مقاربة للعام الماضي.

في السياق ذاته، قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة السابق، عضو مجلس الإدارة، إن مواد الدعاية الخاصة تشهد تنوعا واختلافا في أسعار الخامة المستخدمة؛ إذ سجل سعر ورق الطباعة 30 ألف جنيه، مؤكدا أن سوق الطباعة هذا العام شهد طفرة وانتعاشا في المبيعات غير الذي كانت عليه العام الماضي.