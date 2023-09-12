وزير الزراعة يلتقي ممثلي مؤسسة روسية كبرى في مجال تصنيع المعدات

ا لتقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمسؤولي شركة روسبتسماش (Rosspetsmash) الروسية، العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها، وذلك بحضور أليكسي تروفيمشينكو رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسية بالقاهرة، بهدف بحث فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية، التي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة عمق التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتوافق في الرؤي السياسية بين القيادة السياسية بالبلدين، وقال إن من ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزراعين للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج.

احتياجات السوق المصرية

وكلف «القصير» قيادات الوزارة المعنية، بإعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصرية من هذه المعدات ونوعيتها، لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة بها في مثل هذه الحالات، ومن ناحية أخرى، مشيرًا إلى أهمية توفير الشركة لنماذج من المعدات الروسية التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الآلية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف نشرها بالسوق المصرية.

ومن جهته، أكد أليكسي سعادته لارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الروسي من المنتجات الزراعية المصرية إلى 30% خلال العام الماضي، وأن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي لمًا تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الأخرى.

المشاركة في معرض صحاري

وأكدت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمجموعة الروسية، أن المشاركة في معرض صحاري الذي يُعقد بالقاهرة حاليًا وجرى افتتاحه أول أمس، تهدف إلى التوسع في استخدام المعدات الروسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائين في ضوء اهتمام مصر بتطوير قطاع الزراعة والاتجاه إلى تبني نظم الميكنة الزراعية، بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل.

وأوضحت أنّ المؤسسة الروسية تضم عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في إنتاج جميع المعدات الزراعية بكافة أنواعها، التي يمتد عمرها لنحو 200 عام، منها شركات متخصصة في إنتاج وصناعة الجرارات والمقطورات وأيضًا معدات الري الحديث، وعددًا آخر من المعدات الزراعية صغيرة الحجم، التي يمكن استخدامها في أراضي الدلتا القديمة، وقد انتهى الاجتماع، إلى الاتفاق على آلية العمل من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للسوق المصرية، وضرورة عرض الشركات الروسية التابعة لمؤسسة روسبتسماش، لنماذج من المعدات والآلات الزراعية التي تتناسب مع السوق المصرية في بعض محطات قطاع الزراعة الآلية، وصياغة بروتوكول تعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، فضلًا عن ضرورة تواجد منطقة تصنيع لإنتاج المعدات الزراعية الروسية داخل مصر لنقل تكنولوجيا صناعة تلك المعدات في ضوء انضمام مصر لدول تجمع البريكس، وإمكانية استخدام مصر لمركز لوجيستي لتوزيع منتجات المؤسسة وشركاتها لدول القارة الأفريقية، على أن يتم التنسيق والمتابعة في هذا الأمر مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة كنقطة اتصال من الجانب المصري.