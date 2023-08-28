تفاصيل العثور على جثة سيدة في ترعة الباجورية بالمنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية العثور على جثة سيدة مسنة غارقة في ترعة الباجورية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الباجور، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

لا توجد إصابات ظاهرة في الجثة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة الباجور، تبين عثور الأهالي بالمدينة على جثة ربة منزل في ترعة الباجورية، حيث تم انتشال الجثمان وتبين أنها تدعى «ل.م»، وتبلغ من العمر 70 عاما، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة سيدة بترعة الباجورية

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة غارقة في ترعة الباجورية بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.