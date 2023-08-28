العثور على جثة طافية بنهر النيل في الجيزة

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طافية لشخص مجهول بنهر النيل بالوراق في الجيزة، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود جثة طافية في نهر النيل بدائرة القسم، لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر ولا يوجد به أي إصابات، وجرى انتشال الجثمان.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.